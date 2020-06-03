В Свердловской области определены места пребывания бессимптомных больных COVID-19

В утвержденный перечень вошли санаторий «Бодрость» и отель Ramada в Екатеринбурге. За учреждениями закреплены больницы № 23 и № 20 соответственно.

Кроме того, в список попали школа № 27 в Каменске-Уральском, МУП «Надеждинский» в Серове, гостиничные комплексы «Куделька» и «Поворот» в Асбесте, Красноуфимский педагогический колледж, загородный оздоровительный комплекс им. Павлика Морозова в с. Большое Трифоново Артёмовского района и спорткомплекс «Курганово» в село Курганово Полевского ГО.

Список утвержденных больниц Фото: Минздрав Свердловской области

Это означает, что в вышеперечисленных муниципалитетах выявлены пациенты с легки течением заболевания. Их будут направлять в эти учреждения, если они проживают совместно с лицами старше 60 лет или у которых есть хронические болезни, либо с беременными.

В каждом учреждении будут организованы посты круглосуточного наблюдения. Так, на 50 коек рассчитан один пост. Осмотр пациентов должен проводиться не реже одного раза в 48 часов. С 10 по 14 день дважды должны проводиться заборы биоматериала для обследования.

Уральцы с легким течением болезни могут быть госпитализированы при любом ухудшении самочувствия, например, болях в груди, кашле, диарее и так далее, а также при повышении температуры до 38 градусов.