В Свердловской области впервые выявлено больше 300 новых случаев заражения COVID-19

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там выявлено 217 случаев заболевания. Остальные случаи приходятся на 38 муниципалитетов региона.

Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 6381 человек.

Сообщается и о состоянии госпитализированных пациентов. 55 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 30 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 415 пациентов расценивается как средней тяжести.