В Свердловской области впервые выявлено больше 300 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Свердловской области впервые было подтверждено более 300 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там выявлено 217 случаев заболевания. Остальные случаи приходятся на 38 муниципалитетов региона.
Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 6381 человек.
Сообщается и о состоянии госпитализированных пациентов. 55 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 30 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 415 пациентов расценивается как средней тяжести.
По выздоровлению из больниц выписано 170 человек. В общей сложности вылечились 2680 пациентов.
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