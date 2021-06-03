Жара вернется в Свердловскую область к выходным

По прогнозам синоптиков на Среднем Урале в предстоящие выходные будет солнечно и тепло — до +25…+28 градусов днем.
В пятницу, 4 июня ожидается ясная погода, до +17 градусов днем и +5 ночью.
Местами в регионе возможны дожди.
К началу следующей недели в Свердловской области вновь похолодает. Средние дневные температуры по долгосрочным прогнозам метеорологических служб установятся на отметке +19 градусов.
Напомним, кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть россияне, в том числе жители Нижнего Тагила, днем 10 июня. Астрономическое явление можно будет наблюдать на западной части небосклона.