Около реки под Ревдой нашли 38 тысяч литров едкой жидкости

Около реки в селе Кунгурка под Ревдой нашли емкости с едкой жидкостью. В связи с этим прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях законодательства в сфере охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.