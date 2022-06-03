Около реки под Ревдой нашли 38 тысяч литров едкой жидкости

Около реки в селе Кунгурка под Ревдой нашли емкости с едкой жидкостью. В связи с этим прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях законодательства в сфере охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что на территории заброшенного коровника находится порядка 38 тысяч литров неопознанной жидкости. Она имеет едкий запах. А неподалеку течет река Кунгурка, являющаяся притоком реки Чусовая.
В работе привлечены эксперты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.