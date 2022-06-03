Около реки под Ревдой нашли 38 тысяч литров едкой жидкости

Около реки под Ревдой нашли 38 тысяч литров едкой жидкости
Около реки под Ревдой нашли 38 тысяч литров едкой жидкости
Сегодня, 16:26Здоровье и экологияФото: 1MI
В селе Кунгурка под Ревдой специалисты обнаружили емкости с неопознанной жидкостью, имеющей резкий запах. Её исследуют.

Около реки в селе Кунгурка под Ревдой нашли емкости с едкой жидкостью. В связи с этим прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях законодательства в сфере охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что на территории заброшенного коровника находится порядка 38 тысяч литров неопознанной жидкости. Она имеет едкий запах. А неподалеку течет река Кунгурка, являющаяся притоком реки Чусовая.

В работе привлечены эксперты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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