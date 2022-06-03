Опасными для купания признаны все водоемы Свердловской области

Опасными для купания признаны все водоемы Свердловской области
Опасными для купания признаны все водоемы Свердловской области
Сегодня, 14:04Здоровье и экологияФото: 1MI
Ни в одном водоеме Свердловской области нельзя купаться.

Ни в одном водоёме Свердловской области не разрешили купаться. Все водоемы признали опасными, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Также отмечается, что на сезон 2022 года за получением санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты для купания заявок от собственников зон рекреаций в органы Роспотребнадзора не поступало. Потому положительные заключения и не выдали.

Всего пробы воды брали на 84 водных объектах в 113 контрольных точках. К сегодняшнему дню, 3 июня, было взято 54 пробы воды на санитарно-химические показатели, 238 проб - на микробиологические показатели, 54 пробы – на наличие паразитов.

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