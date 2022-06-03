Прокуратура обязала установить санитарную зону у полигона отходов в Рефтинском

Прокуратура обязала установить санитарную зону у полигона отходов в Рефтинском
Прокуратура обязала установить санитарную зону у полигона отходов в Рефтинском
Сегодня, 10:56Здоровье и экологияФото: 1MI
Санитарно-защитная зона для полигона отходов была установлена в Рефтинском после обращения Свердловской природоохранной прокуратуры в суд.

В ходе проверки ведомство выяснило, что у МУПа «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» отсутсвует разработанный проект санитарно-защитной зоны для полигона отходов. Объект относится ко второму классу опасности.

На основании этого Свердловский межрайонный природоохранный прокурор направил иск в суд с требованием к предприятию разработать СЗЗ. Суд удовлетворил требования ведомства полностью, и санитарная зона была установлена, сообщили TagilCity.ru в прокуратуре.

Напомним, среди крупных промышленных предприятий Нижнего Тагила санитарно-защитная зона есть только у «Уралхимпласта». У главного загрязнителя — ЕВРАЗ НТМК — территория с особым режимом использования отсутствует. В недавнем времени директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев заявил, что она будет установлена в 2023 году.

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