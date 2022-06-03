Прокуратура обязала установить санитарную зону у полигона отходов в Рефтинском

Напомним, среди крупных промышленных предприятий Нижнего Тагила санитарно-защитная зона есть только у «Уралхимпласта». У главного загрязнителя — ЕВРАЗ НТМК — территория с особым режимом использования отсутствует. В недавнем времени директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев заявил, что она будет установлена в 2023 году.