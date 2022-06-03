Синоптик заявила о возможных перебоях с водоснабжением в Екатеринбурге

Синоптик заявила о возможных перебоях с водоснабжением в Екатеринбурге
Синоптик заявила о возможных перебоях с водоснабжением в Екатеринбурге
Сегодня, 20:36Здоровье и экологияФото: 1MI
Уральская столица может столкнуться с нехваткой чистой питьевой воды.

В связи с прошлогодней жарой и низким уровнем осадков в этом году возможны перебои со снабжением Екатеринбурга водой, высказала свое мнение «Интерфакс» главный синоптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Уровень воды в реках юга области упал до критических отметок после засухи минувшего года, довольно обильный зимний снежный покров быстро испарился, а весной осадков опять не хватало, уверена метеоролог.

А вот в Нижнем Тагиле, невзирая на теплую погоду, в начале лета ожидается большое количество дождей.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
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