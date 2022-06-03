Тагильскому ЕВРАЗ НТМК грозят штрафы за несоблюдение экологических требований

Жалобы на постановления суда предприятие подало в феврале 2022 года. Они рассматривались по статье 8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий.
На юридических лиц за нарушения по данной статье налагается штраф от 20 до 100 тысяч рублей, либо выносится предупреждение.
Оба дела были рассмотрены в мае 2022 года. В результате, одно из них было оставлено без изменения.
Напомним, в конце января 2022 года в Нижний Тагил накрыл смог от выбросов ЕВРАЗ НТМК. Жители города несколько дней жаловались на последствия: головные боли, слезотечение, кашель, тошноту и другие симптомы. После проведенной проверки предприятию был назначен штраф от 20 до 100 тысяч рублей. Такая сумма наказания возмутила тагильчан.