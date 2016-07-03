Посетителей «Макдональдса» в Екатеринбурге эвакуировали из-за пакета с пустым контейнером
3 июля 2016, 11:30Здоровье и экология
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1 июля в столице Урала посетителей «Макдональдса» на улице 8 марта пришлось эвакуировать. В здании кафе гости обнаружили подозрительный пакет.
О случившемся рассказали в социальных сетях посетители «Макдональдса». В полиции Екатеринбурга пояснили, что пакет, наполненный пустыми контейнерами для еды, опасности не представлял.
Тем не менее, полиция Свердловской области благодарит бдительных горожан за подобные сообщения. Всегда речь идет, в первую очередь, о безопасности людей. Напомним, в Нижнем Тагиле 29 июня к Станции переливания крови по вызову опасающихся граждан выезжали спецслужбы.
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