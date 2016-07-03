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Посетителей «Макдональдса» в Екатеринбурге эвакуировали из-за пакета с пустым контейнером
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Посетителей «Макдональдса» в Екатеринбурге эвакуировали из-за пакета с пустым контейнером

3 июля 2016, 11:30Здоровье и экология
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