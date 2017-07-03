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Грозы, град и другие погодные «сюрпризы» ожидаются в Нижнем Тагиле 3 и 4 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грозы, град и другие погодные «сюрпризы» ожидаются в Нижнем Тагиле 3 и 4 июля

3 июля 2017, 14:30Здоровье и экология
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