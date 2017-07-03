Грозы, град и другие погодные «сюрпризы» ожидаются в Нижнем Тагиле 3 и 4 июля
3 июля 2017, 14:30Здоровье и экология
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Теплая погода и ежедневные дожди ожидают тагильчан всю неделю.
Каждый день на этой неделе будут идти дожди, местами ожидаются грозы. Также синоптики предупреждают о том, что продолжит действовать объявленное штормовое предупреждение, характеризующееся сильными порывами ветра до 22-27 м/с, крупным градом, ливнями.
За счет этого может заметно повыситься уровень воды в водоемах, образоваться подтопления, предупреждает МЧС Свердловской области. В регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных повышенной пожарной опасностью.
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