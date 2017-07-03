Грозы, град и другие погодные «сюрпризы» ожидаются в Нижнем Тагиле 3 и 4 июля

Каждый день на этой неделе будут идти дожди, местами ожидаются грозы. Также синоптики предупреждают о том, что продолжит действовать объявленное штормовое предупреждение, характеризующееся сильными порывами ветра до 22-27 м/с, крупным градом, ливнями.