Спасатели раздавали тагильчанам листовки и наборы на случай потери в лесу (ФОТО)

Ежегодно с наступлением сезона количество таких случаев увеличивается. В прошлом году летом было зафиксировано порядка сорока подобных случаев. На поиски каждого заблудившегося человека собирались поисковые отряды и волонтёры.

За прошедшую неделю на пульт к диспетчерам в Нижнем Тагиле поступило четыре сообщения о пропавших в лесах людях. Все они, передают в ЦЗННТ, были найдены живыми и невредимыми.

На железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле участники акции раздавали пассажирам листовки с рекомендациями по предотвращению несчастных случаев и с номерами экстренных служб. Садоводы также получили небольшой спасательный набор – спички и свистки, которые помогут спасти жизнь тому, кто заблудится в лесу.

Фото: пресс-служба Центра защиты населения Нижнего Тагила