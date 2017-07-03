Спасатели раздавали тагильчанам листовки и наборы на случай потери в лесу (ФОТО)
Специалисты Центра защиты населения накануне на ж/д вокзале Нижнего Тагила провели акцию по привлечению внимания к потере людей в лесах региона.
Ежегодно с наступлением сезона количество таких случаев увеличивается. В прошлом году летом было зафиксировано порядка сорока подобных случаев. На поиски каждого заблудившегося человека собирались поисковые отряды и волонтёры.
За прошедшую неделю на пульт к диспетчерам в Нижнем Тагиле поступило четыре сообщения о пропавших в лесах людях. Все они, передают в ЦЗННТ, были найдены живыми и невредимыми.
На железнодорожном вокзале в Нижнем Тагиле участники акции раздавали пассажирам листовки с рекомендациями по предотвращению несчастных случаев и с номерами экстренных служб. Садоводы также получили небольшой спасательный набор – спички и свистки, которые помогут спасти жизнь тому, кто заблудится в лесу.
Фото: пресс-служба Центра защиты населения Нижнего Тагила
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