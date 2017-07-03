«Водоканал-НТ» незаконно сливает отходы в Черноисточинский пруд? В Нижнем Тагиле ожидается судебный процесс

Было документально установлено, что предприятие систематически сбрасывает в питьевые воды пруда неочищенную пульпу, в которой есть превышение в 2,1 раза по взвешенным веществам, и по алюминию – в 57,5 раза.

Сейчас «Водоканал-НТ» работает по схеме – забор воды с возвратом, что фактически позволяет проводить сбросы из шламохранилища, рассказали в природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила. Очистка воды смесью хлоридов с оксидом алюминия, предусмотренная производством, наполняет пруд алюминием.

Реальность такова, пишет издание Новый город, что Водоканал не в силах будет оперативно очистить шламонакопитель, а также перейти к работе без нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, если суд встанет на сторону прокуратуры, то «Водоканал-НТ» обяжут остановить водоподготовку, но фактически это сделать им не дадут.