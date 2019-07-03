Свердловская область заняла второе место по распространению ВИЧ

За три года число регионов с ВИЧ увеличилось более чем на 40%, при этом в 2018 году 70% заболевших — люди в возрасте от 30 до 50 лет.

В число лидеров по заболеваемости ВИЧ вошли уральские города: Кировград, Североуральск, Верхний Уфалей, Березники.

В Свердловской области заражены 1,8% населения, то есть 1804 человека на 100 тысяч жителей. С этим показателем область находится на втором месте в рейтинге регионов.