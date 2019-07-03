Свердловская область заняла второе место по распространению ВИЧ
Сегодня, 18:05Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роспотребнадзор составил список городов и регионов с наибольшей заболеваемостью ВИЧ в 2018 году, в числе лидеров оказалась Свердловская область, сообщает издание Ура.ру.
За три года число регионов с ВИЧ увеличилось более чем на 40%, при этом в 2018 году 70% заболевших — люди в возрасте от 30 до 50 лет.
В число лидеров по заболеваемости ВИЧ вошли уральские города: Кировград, Североуральск, Верхний Уфалей, Березники.
В Свердловской области заражены 1,8% населения, то есть 1804 человека на 100 тысяч жителей. С этим показателем область находится на втором месте в рейтинге регионов.
Всего в 13 регионах России более 1% жителей заражены ВИЧ. Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, где на 100 тысяч человек заражены 1814 жителей. В список лидеров также попали ХМАО, Челябинская и Тюменская области, а также Пермский край.
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