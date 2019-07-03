В Свердловской области на «Иннопроме» обсудят проблемы экологии
Сегодня, 21:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На международной выставке «Иннопром-2019», которая стартует в Екатеринбурге 8 июля, обсудят проблемы экологии, сообщает ГТРК «Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
В частности, одной из основных тем станет вопрос сокращения количества пластика. Как отмечают специалисты, сейчас даже самые экологичные продукты продаются в пластиковой упаковке. Он накапливается в больших объемах и наносит ущерб экологии. О способах минимизировать ущерб на выставке расскажет делегация из Киргизии. В стране внедрили стандарты «зеленой сертификации».
Экологические вопросы затронут в рамках конференции «промышленное загрязнение пищи», которая пройдет в павильонах ЭКСПО.
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