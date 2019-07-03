В Свердловской области на «Иннопроме» обсудят проблемы экологии

В частности, одной из основных тем станет вопрос сокращения количества пластика. Как отмечают специалисты, сейчас даже самые экологичные продукты продаются в пластиковой упаковке. Он накапливается в больших объемах и наносит ущерб экологии. О способах минимизировать ущерб на выставке расскажет делегация из Киргизии. В стране внедрили стандарты «зеленой сертификации».