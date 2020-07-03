Лечение онкологии в Германии: основное особенности

В запущенных случаях они делают все возможное, чтобы продлить жизнь пациента и повысить ее качество. Более подробно об организации лечения в Германии и его особенностях мы расскажем дальше.

Сколько стоит лечение в Германии? Стоимость лечения в Германии несколько выше, чем в странах СНГ. Однако она всегда формируется в индивидуальном порядке для каждого пациента. Например, на лечение рака легких в Германии стоимость влияют такие факторы:

стадия заболевания;

программа терапии;

количество дней пребывания в клинике.

Также в стоимость необходимо включить дополнительные расходы, а именно на жилье, транспорт и так далее.

Как организовать лечение в Германии? Чтобы начать лечение рака в Германии в Университетской клинике Фрайбурга, необходимо подать заявку в Центр международных медицинских услуг. Его специализация — обслуживание иностранных пациентов. В пакет услуг входит:

организация программы пребывания на лечении;

получение визы;

бронирование услуг переводчика;

бронирование гостиницы;

организация досуга.

Также через Центр можно узнать стоимость лечения рака простаты в Германии — достаточно перейти на сайт ims.uniklinik-freiburg.de.

Какие методы диагностики используют в Германии? Цель диагностических мероприятий в Германии — это установить наличие опухоли, определить ее характер, локализацию и стадию. Методы диагностики зависят от вида рака. Но, как правило, используются следующие:

общий и биохимический анализ крови;

УЗИ внутренних органов;

сцинтиграфия;

биопсия тканей.

Также обязательной является консультация онколога. Врач собирает анамнез, проводит визуальное обследование пациента.

Какие методы лечения используют немецкие врачи? Германия известна тем, что при лечении рака использует самые инновационные методы, которые еще не доступны в других странах. Вот почему в ней настолько развит медицинский туризм.

Немецкие врачи удаляют опухоли при помощи робота-хирурга. Он производит хирургические манипуляции с высокой точностью, благодаря чему снижается вероятность побочных явлений. Также в немецких клиниках используется радиохирургическая система «КиберНож». Она оказывает точечное воздействие на раковую опухоль, не задевая здоровые ткани.

Между тем, в Германии используются и традиционные методы лечения, которые доказали свою эффективность в борьбе с раковыми заболеваниями. К ним относятся хирургическая операция, лучевая терапия, химиотерапия, гормональная терапия.

Требуется консультация специалиста. Имеются противопоказания.