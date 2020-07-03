Росдравнадзор проводит проверку из-за жалоб свердловчан на недоступность КТ легких
Сегодня, 16:32Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору провести проверку свердловского минздрава и администрации Екатеринбурга, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Причиной проверки стали сообщения жителей города о недоступности проведения КТ легких. На данный момент проверка проводится и в ходе нее будет дана оценка доступности процедуры для жителей региона.
Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что он направил запрос главе Росздравнадзора Алле Самойловой с просьбой о проведении проверки. По его словам, жителям Екатеринбурга приходится ездить в соседние регионы, так как в клиниках заявляют о ломанных томографах, а в муниципальных — образуются очереди из пары сотен человек в день.
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