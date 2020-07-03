Свердловчанам разрешили разводить костры и жарить шашлыки
Сегодня, 12:28Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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В Свердловской области был отменен противопожарный режим, который ввели во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором региона Евгением Куйвашевым. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
В постановлении сказано, что постановление от 30 апреля «Об установлении противопожарного режима в Свердловской области» утратило силу.
В период введенного режима противопожарной безопасности было запрещено разведение костров и жарка шашлыков. Нарушителей отслеживали разными способами, в том числе и при помощи беспилотников.
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