Свердловчанам разрешили разводить костры и жарить шашлыки

В постановлении сказано, что постановление от 30 апреля «Об установлении противопожарного режима в Свердловской области» утратило силу.

В период введенного режима противопожарной безопасности было запрещено разведение костров и жарка шашлыков. Нарушителей отслеживали разными способами, в том числе и при помощи беспилотников.