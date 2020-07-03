Свердловская область вошла в пятерку регионов России по смертям от COVID-19 за сутки
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Свердловская область вошла в пятерку регионов России по количеству летальных случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Так, за сутки в регионе скончались семь человек. Это новый рекорд. Ранее два дня подряд регистрировалось по шесть летальных случаев. В общей сложности от инфекции скончались 114 человек.
На первом месте по смертности оказался Санкт-Петербург. Там за сутки инфекция унесла жизни 45 человек. На второе место попала Москва — 34 случая, далее идет Красноярский край — девять случаев и на четвертом месте Московская область — тоже семь летальных случаев. Свердловская область встала на пятую строчку.
Всего в регионе за сутки подтверждено 227 случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло почти 13,5 тысяч человек.
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