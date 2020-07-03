Свердловская область вошла в пятерку регионов России по смертям от COVID-19 за сутки

Так, за сутки в регионе скончались семь человек. Это новый рекорд. Ранее два дня подряд регистрировалось по шесть летальных случаев. В общей сложности от инфекции скончались 114 человек.

На первом месте по смертности оказался Санкт-Петербург. Там за сутки инфекция унесла жизни 45 человек. На второе место попала Москва — 34 случая, далее идет Красноярский край — девять случаев и на четвертом месте Московская область — тоже семь летальных случаев. Свердловская область встала на пятую строчку.