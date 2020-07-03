В Нижнем Тагиле зарегистрировано за сутки еще семь случаев заражения коронавирусом

В Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено еще 227 случаев заболевания. Общее количество зараженных составляет почти 13,5 тысяч человек. Кроме того, установлен новый рекорд по смертности. Так, за сутки подтверждено семь летальных случаев, а в общей сложности скончались от инфекции 114 человек.