В Нижнем Тагиле зарегистрировано за сутки еще семь случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:14Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за сутки со 2 по 3 июля подтверждено еще семь случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Всего число заболевших инфекцией в городе с начала пандемии составляет 622 человека.
В Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено еще 227 случаев заболевания. Общее количество зараженных составляет почти 13,5 тысяч человек. Кроме того, установлен новый рекорд по смертности. Так, за сутки подтверждено семь летальных случаев, а в общей сложности скончались от инфекции 114 человек.
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