В России от коронавируса вылечились почти две трети зараженных с начала пандемии
Сегодня, 12:45Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России почти две трети граждан, зараженных новой коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны из больниц после лечения. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Всего за сутки подтверждено 6718 случаев заболевания, из них у 2182 человек болезнь протекает без выраженных симптомов. В общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 667 883 случаев заболевания.
При этом число выздоровевших достигло 437 893 человека, из них за сутки выписано из больниц 8915 человек.
Кроме того, зафиксировано 176 новых летальных случаев. В общей сложности от инфекции скончались 9852 человека.
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки было проведено 282 тысячи тестов на выявление коронавируса, а под наблюдением медиков остаются больше 284 тысяч россиян.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей