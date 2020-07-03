В России от коронавируса вылечились почти две трети зараженных с начала пандемии

Всего за сутки подтверждено 6718 случаев заболевания, из них у 2182 человек болезнь протекает без выраженных симптомов. В общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 667 883 случаев заболевания.

При этом число выздоровевших достигло 437 893 человека, из них за сутки выписано из больниц 8915 человек.

Кроме того, зафиксировано 176 новых летальных случаев. В общей сложности от инфекции скончались 9852 человека.