В Свердловской области будет введена новая система отчетности по зараженным COVID-19
В Свердловской области будет введена новая система отчетности по заболевшим коронавирусом, чтобы исключить дублирование данных о количестве зараженных, сообщает E1.
Вице-губернатор Павел Креков ответил на сообщение главы свердловского Роспотребнадзора Павла Крекова, в котором он сообщил о занижении количества заболевших коронавирусом в регионе.
По его словам, службы Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения отработали его и все ответы даны. Он отметил, что в ежедневной статистике отмечается, сколько людей поступает на амбулаторное и стационарное лечение. Число поступающих в эти звенья системы соответствует информации, которая приводится в статистике.
Креков считает, что расхождения могут возникать из-за регистрации одного и того же человека несколько раз, когда это делается участковым врачом, потом скорой помощью, а затем и самой больницей.
Он заявил, что основной задачей является недопущение дублирования, а потому в эти выходные больницы Екатеринбурга перейдут на новую отчетность, а все остальные в регионе — с 6 июля.
Напомним, ранее Дмитрий Козловских написал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, в котором сообщил, что в официальных данных по числу зараженных коронавирусом есть значительные расхождения с реальными цифрами.