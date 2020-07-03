В Свердловской области будет введена новая система отчетности по зараженным COVID-19

Вице-губернатор Павел Креков ответил на сообщение главы свердловского Роспотребнадзора Павла Крекова, в котором он сообщил о занижении количества заболевших коронавирусом в регионе.

По его словам, службы Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения отработали его и все ответы даны. Он отметил, что в ежедневной статистике отмечается, сколько людей поступает на амбулаторное и стационарное лечение. Число поступающих в эти звенья системы соответствует информации, которая приводится в статистике.

Креков считает, что расхождения могут возникать из-за регистрации одного и того же человека несколько раз, когда это делается участковым врачом, потом скорой помощью, а затем и самой больницей.

Он заявил, что основной задачей является недопущение дублирования, а потому в эти выходные больницы Екатеринбурга перейдут на новую отчетность, а все остальные в регионе — с 6 июля.