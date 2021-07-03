Из-за шторма на кладбище разрушены десятки памятников на могилах в Екатеринбурге

Множество деревьев было повалено 2 июля во время урагана в Екатеринбурге. На одном из кладбищ города сломанные стволы деревьев ограничивают проезд к захоронениям.

На Уктусском кладбище в Екатеринбурге из-за шторма помимо ограничения проезда к захоронениям, также были разрушены памятники на могилах, сообщает Е1. По оценкам очевидцев, пострадали десятки могил. Руководство кладбища в курсе проблемы, к уборке поваленных деревьев приступят в ближайшее время. На данный момент оценить ущерб от шторма не представляется возможным. Безусловно, уборкой кладбища займутся специалисты. Восстанавливать памятники придется родственникам погребенных за свой счет,прокомментировал события директор службы городских кладбищ Константин Калашников. Напомним, в ночь на 23 июня в Екатеринбурге из-за сильного ветра вырывались с корнем деревья и даже срывались крыши. 17 деревьев было повалено в этот день стихией. Ночной ураган вырвал 17 деревьев с корнем в Екатеринбурге

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