Ливни, град и шквалистый ветер снова придут в Свердловскую область

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» на 4 июля по Свердловской области объявлено экстренное предупреждение.
По области местами ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.
Так же возможен град, местами крупный.
Во избежание несчастных случаев во время грозы рекомендуется не находиться в воде или рядом с водными источниками, не прятаться под высокими деревьями, остановить движение автомобиля, не пользоваться мобильными телефонами. Необходимо найти место, где можно спрятаться от стихии и переждать непогоду.
Напомним, 2 июля от удара молнии погибли два человека на озере Балтым во время непогоды в Свердловской области.