Ливни, град и шквалистый ветер снова придут в Свердловскую область

Во избежание несчастных случаев во время грозы рекомендуется не находиться в воде или рядом с водными источниками, не прятаться под высокими деревьями, остановить движение автомобиля, не пользоваться мобильными телефонами. Необходимо найти место, где можно спрятаться от стихии и переждать непогоду.