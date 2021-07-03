Ливни, град и шквалистый ветер снова придут в Свердловскую область

Ливни, град и шквалистый ветер снова придут в Свердловскую область
Ливни, град и шквалистый ветер снова придут в Свердловскую область
Сегодня, 20:14Здоровье и экологияФото: pixabay
Сильные ливни со шквалистым ветром ожидаются местами на Урале.

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» на 4 июля по Свердловской области объявлено экстренное предупреждение.

По области местами ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.

Так же возможен град, местами крупный.

Во избежание несчастных случаев во время грозы рекомендуется не находиться в воде или рядом с водными источниками, не прятаться под высокими деревьями, остановить движение автомобиля, не пользоваться мобильными телефонами. Необходимо найти место, где можно спрятаться от стихии и переждать непогоду.

Напомним, 2 июля от удара молнии погибли два человека на озере Балтым во время непогоды в Свердловской области.

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