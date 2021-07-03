Трамваи плывут: проспект Ленина ушел под воду в Нижнем Тагиле

Трамваи плывут: проспект Ленина ушел под воду в Нижнем Тагиле
Трамваи плывут: проспект Ленина ушел под воду в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:12Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
После мощного ливня, обрушевшегося на Нижний Тагил, городские дороги оказались затопленными. Проспект Ленина в центре города превратился в реку.

Машины и трамваи как по волнам двигаются по центральной улице города. Видео с TagilCity.ru поделилась очевидица происшествия.

Видео:tagilcity.ru

Очень медленно двигаются автомобили по затопленной дороге, чтобы не заглохнуть и не встать посреди дороги. Трамваи словно и не едут, а плывут неспешно, чтобы не съехать с рельсов.

Читатели TagilCity.ru из разных районов города рассказывают, что после ливня вода скопилась сразу на нескольких центральных улицах. В том числе затопило переход возле ТЦ «КИТ» на ГГМ, на Вагонке одна из центральных улиц в воде, проспект Строителей также заливает.

Фото:подписчик TagilCity.ru

Напомним, множество деревьев было повалено 2 июля во время урагана в Екатеринбурге. На одном из кладбищ города сломанные стволы деревьев ограничивают проезд к захоронениям.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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