Трамваи плывут: проспект Ленина ушел под воду в Нижнем Тагиле

Машины и трамваи как по волнам двигаются по центральной улице города. Видео с TagilCity.ru поделилась очевидица происшествия.
Очень медленно двигаются автомобили по затопленной дороге, чтобы не заглохнуть и не встать посреди дороги. Трамваи словно и не едут, а плывут неспешно, чтобы не съехать с рельсов.
Читатели TagilCity.ru из разных районов города рассказывают, что после ливня вода скопилась сразу на нескольких центральных улицах. В том числе затопило переход возле ТЦ «КИТ» на ГГМ, на Вагонке одна из центральных улиц в воде, проспект Строителей также заливает.
Напомним, множество деревьев было повалено 2 июля во время урагана в Екатеринбурге. На одном из кладбищ города сломанные стволы деревьев ограничивают проезд к захоронениям.