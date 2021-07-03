Затопленные улицы, град и сильная гроза. Как пережил ливень Нижний Тагил

Сильный ливень с грозой и градом прошел в Нижнем Тагиле сегодня 3 июля. Результатом стали затопленные улицы, рассыпавшийся град и побитый урожай. Как это было читайте в подборке TagilCity.ru.

Первые сообщения в социальных сетях начали появляться от жителей Вагонки. Там выпал град размером с перепелиное яйцо. По крайней мере, так сообщают местные жители. Фото: соцсети Следующими на очереди оказались жители Гальянки. Там затопило дороги, например, пешеходный переход возле ТЦ «КИТ». Не обошлось и без града. Фото: соцсети После этого ливень разошелся по остальным районам города. В результате многие дороги оказались затопленными. Вот такими фото делятся тагильчане в соцсетях: Газетная, 28 Максарева А проспект Ленина в самом центре города оказался похожим на реку. Автомобили «плывут» по образовавшейся луже, также приходится ехать затопленным водой и трамваю. Трамваи плывут: проспект Ленина ушел под воду в Нижнем Тагиле Напомним, синоптики продлили штормовое предупреждение и на 4 июля. Местами в Свердловской области также ожидается сильный ливень, град и гроза. Ливни, град и шквалистый ветер снова придут в Свердловскую область

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