Затопленные улицы, град и сильная гроза. Как пережил ливень Нижний Тагил

Первые сообщения в социальных сетях начали появляться от жителей Вагонки. Там выпал град размером с перепелиное яйцо. По крайней мере, так сообщают местные жители.
Следующими на очереди оказались жители Гальянки. Там затопило дороги, например, пешеходный переход возле ТЦ «КИТ». Не обошлось и без града.
После этого ливень разошелся по остальным районам города. В результате многие дороги оказались затопленными. Вот такими фото делятся тагильчане в соцсетях:
А проспект Ленина в самом центре города оказался похожим на реку. Автомобили «плывут» по образовавшейся луже, также приходится ехать затопленным водой и трамваю.
Напомним, синоптики продлили штормовое предупреждение и на 4 июля. Местами в Свердловской области также ожидается сильный ливень, град и гроза.