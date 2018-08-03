Детские лагеря Свердловской области оштрафованы на 2,5 млн рублей

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После окончания второй смены отдыха в детских лагерях Свердловской области прошла проверка со стороны специалистов регионального Роспотребнадзора. По её результатам в 64% проверенных лагерей были выявлены нарушения законодательства.
За вторую смену 32 тыс. уральских детей и подростков посетили детские лагеря. Как только отдыхающие разъехались по домам, в учреждения летнего отдыха прибыли сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области с проверкой.
Ими были выявлены множественные нарушения законодательства — несоответствие условий содержания детей санитарно-эпидемиологическим нормам, проблемы с качеством еды, санитарией в пищеблоках, состоянием воды и наличием туалетной бумаги.
Как сообщает «Комсомольская правда Урал», было составлено 648 протоколов и выписано 354 штрафа на общую сумму 2,5 млн рублей. Руководству лагерей предписано устранить нарушения.
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