Детские лагеря Свердловской области оштрафованы на 2,5 млн рублей

За вторую смену 32 тыс. уральских детей и подростков посетили детские лагеря. Как только отдыхающие разъехались по домам, в учреждения летнего отдыха прибыли сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области с проверкой.

Ими были выявлены множественные нарушения законодательства — несоответствие условий содержания детей санитарно-эпидемиологическим нормам, проблемы с качеством еды, санитарией в пищеблоках, состоянием воды и наличием туалетной бумаги.