Строительство объекта ТКО в Нижнем Тагиле начнется в 2019 году

«Дорожная карта» по строительству современного мусоросортировочного комплекса предоставлена компанией «Облкоммунэнерго» в администрацию Нижнего Тагила.
В администрацию Нижнего Тагила представили «Дорожную карту» строительства мусороперерабатывающего комплекса.
«Дорожная карта», которую мы разработали и представили в администрацию, - это план мероприятий, где зафиксированы все основные этапы со сроками и нашими обязательствами на каждом из них. Сейчас администрация города передает нам земельные участки под строительство, сразу после этого мы приступаем к проектно-изыскательским работам. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года. Всего в проект будет инвестировано более 4 млрд 80 млн рублей, сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Строительство мусороперерабатывающего комплекса начнется в 2019 году по итогам согласования проекта, госэкспертизы и инженерной подготовки площадок. Работы по возведению всех объектов будут осуществляться одновременно.
У всех участников процесса должно быть четкое понимание – что, когда, где и зачем будет происходить. «Дорожную карту» концессионер представил в установленные сроки, сейчас мы ее будем выносить на рабочую группу, и каждый приступает к реализации поставленных перед ним задач. Это социальный проект, и от слаженной работы всей команды напрямую зависит результат, прокомментировал врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Реализация концессионного соглашения, которая стартует 1 ноября 2018 года, положит начало росту отрасли по переработке вторсырья. Предполагается, что опыт Нижнего Тагила будет перенят другими территориями. Таким образом, на Среднем Урале планируется построить 12 межмуниципальных центров по переработке отходов.