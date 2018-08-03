Строительство объекта ТКО в Нижнем Тагиле начнется в 2019 году

В администрацию Нижнего Тагила представили «Дорожную карту» строительства мусороперерабатывающего комплекса.

«Дорожная карта», которую мы разработали и представили в администрацию, - это план мероприятий, где зафиксированы все основные этапы со сроками и нашими обязательствами на каждом из них. Сейчас администрация города передает нам земельные участки под строительство, сразу после этого мы приступаем к проектно-изыскательским работам. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года. Всего в проект будет инвестировано более 4 млрд 80 млн рублей, сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Строительство мусороперерабатывающего комплекса начнется в 2019 году по итогам согласования проекта, госэкспертизы и инженерной подготовки площадок. Работы по возведению всех объектов будут осуществляться одновременно.

У всех участников процесса должно быть четкое понимание – что, когда, где и зачем будет происходить. «Дорожную карту» концессионер представил в установленные сроки, сейчас мы ее будем выносить на рабочую группу, и каждый приступает к реализации поставленных перед ним задач. Это социальный проект, и от слаженной работы всей команды напрямую зависит результат, прокомментировал врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.