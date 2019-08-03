В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Сегодня, 12:33Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Лидерами по числу больных туберкулезом стали Чукотский автономный округ, Республика Тыва и Приморский край, сообщает РИА Новости.
В Чукотском автономном округе на 100 тысяч человек приходится 526,9 больных туберкулезом, в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 зараженных. Статистика приведена за 2018 год.
Меньше всего больных в Архангельской области, где на 100 тысяч человек туберкулезом заражены 17,1 жителей. Также низкие показатели зафиксированы в Белгородской области (19,8 больных на 100 тысяч человек) и Ненецком автономном округе (20,5 пациентов на 100 тысяч населения).
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