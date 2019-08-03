В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

В Чукотском автономном округе на 100 тысяч человек приходится 526,9 больных туберкулезом, в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 зараженных. Статистика приведена за 2018 год.

Меньше всего больных в Архангельской области, где на 100 тысяч человек туберкулезом заражены 17,1 жителей. Также низкие показатели зафиксированы в Белгородской области (19,8 больных на 100 тысяч человек) и Ненецком автономном округе (20,5 пациентов на 100 тысяч населения).