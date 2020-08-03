Медики Екатеринбурга рассказали об уменьшении «ковидных» вызовов скорой помощи
Врачи стационаров, а также медики скорой помощи отметили, что в последнюю неделю им стало легче работать. Об этом пишет E1.
По словам врача больницы № 24, число поступающих пациентов становится ниже, как со стороны скорой помощи, так и из поликлиник. Он отметил, что свободны уже около сотни коек — четвертая часть от общего числа, а реанимационных — чеверть меньше половины.
Информацию подтвердили и в других медучреждениях — больницах № 6, 40 и 14. Снижение числа коронавирусных больных отмечают и работники скорой помощи.
Врач больницы № 6 подстанции скорой помощи рассказал, что вызовов по коронавирусу стало меньше.
Мы даже стали заезжать на базу на смене. Если раньше мы уезжали утром и возвращались через сутки, то сейчас можем даже на час-полтора заехать. Примерно неделю нам полегче. У нас все больные в состоянии средней тяжести, рассказывает врач.
Однако эпидемиолог рассказал, что на поликлиники на данный момент оказывается большая нагрузка, так как контактных больных очень много. Люди болеют семьями и за каждым пациентом терапевтам приходится следить.
Однако, по словам источника издания в Минздраве, больницам в регионе на данный момент сложнее, так как от Екатеринбурга по заболеваемости они отстают на несколько недель.
Напомним, в Свердловской области два дня подряд регистрируется менее 200 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за время пандемии составило более 21 тысячи человек. При этом около 18 тысяч человек выздоровели.