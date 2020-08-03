Медики Екатеринбурга рассказали об уменьшении «ковидных» вызовов скорой помощи

По словам врача больницы № 24, число поступающих пациентов становится ниже, как со стороны скорой помощи, так и из поликлиник. Он отметил, что свободны уже около сотни коек — четвертая часть от общего числа, а реанимационных — чеверть меньше половины.

Информацию подтвердили и в других медучреждениях — больницах № 6, 40 и 14. Снижение числа коронавирусных больных отмечают и работники скорой помощи.

Врач больницы № 6 подстанции скорой помощи рассказал, что вызовов по коронавирусу стало меньше.

Мы даже стали заезжать на базу на смене. Если раньше мы уезжали утром и возвращались через сутки, то сейчас можем даже на час-полтора заехать. Примерно неделю нам полегче. У нас все больные в состоянии средней тяжести, рассказывает врач.

Однако эпидемиолог рассказал, что на поликлиники на данный момент оказывается большая нагрузка, так как контактных больных очень много. Люди болеют семьями и за каждым пациентом терапевтам приходится следить.

Однако, по словам источника издания в Минздраве, больницам в регионе на данный момент сложнее, так как от Екатеринбурга по заболеваемости они отстают на несколько недель.