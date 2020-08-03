Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавирусной инфекции в ноябре, пишут «Новые известия».
Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов.
Он отметил, что ближе к концу года и началу следующего можно будет говорить о переходе на вакцинацию для людей, находящихся в группе риска с последующим переходом на массовую вакцинацию.
Так, планируется в первую очередь вакцинировать врачей, учителей, медиков, а также представителей других профессий, которые имеют риск заражения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том, что начало производства вакцины запланировано на сентябрь, а производство новой партии — на октябрь.
Кроме того, сообщалось, что вакцина, созданная Центром им. Гамалеи, передана на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». Ожидается, что она будет зарегистрирована 10–12 августа, а в оборот препарат будет выпущен уже 15 августа.