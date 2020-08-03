В Екатеринбурге сократят количество коек для пациентов с коронавирусом

По заявлению министра, подписание соответствующего приказа планируется завтра. Освободить хотят 40% коек. Андрей Карлов пояснил, что медучреждения будут возвращаться к плановой помощи.

Напомним, что сегодня врачи стационаров и медики скорой помощи столицы Урала заявили об уменьшении числа пациентов с коронавирусом. Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что освобождено 50% коек, предназначенных для больных коронавирусом,