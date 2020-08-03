В Екатеринбурге сократят количество коек для пациентов с коронавирусом
Сегодня, 21:50Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов заявил, что в Екатеринбурге сворачивают койки для больных коронавирусом, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По заявлению министра, подписание соответствующего приказа планируется завтра. Освободить хотят 40% коек. Андрей Карлов пояснил, что медучреждения будут возвращаться к плановой помощи.
Напомним, что сегодня врачи стационаров и медики скорой помощи столицы Урала заявили об уменьшении числа пациентов с коронавирусом. Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что освобождено 50% коек, предназначенных для больных коронавирусом,
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