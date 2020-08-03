В Нижнем Тагиле еще у 11 жителей города подтвердили коронавирусную инфекцию

Так, по состоянию на 2 августа, инфекция подтверждена у 1169 человек.

В Свердловской области второй день подряд оперштаб подтверждает менее 200 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число зараженных уже превысило 21 тысячу человек, из них почти 18 тысяч человек уже выздоровели.