В Нижнем Тагиле ожидаются ливни, грозы, град и сильные ветра

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями прогнозируются некоторые риски. Так, возможно подтопление пониженных участков местности, а также автомобильных дорог, ограничение движения и ДТП, происшествий на туристических маршрутах, аварийных ситуаций на воздушном транспорте, а также риск обрушения слабоукрепленных конструкций.