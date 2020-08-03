В Нижнем Тагиле ожидаются ливни, грозы, град и сильные ветра
Сегодня, 17:01Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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По сообщению ФБГУ «Уральское УГМС» 4 августа в Нижнем Тагиле, а также некоторых других муниципалитетах Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, местами град и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями прогнозируются некоторые риски. Так, возможно подтопление пониженных участков местности, а также автомобильных дорог, ограничение движения и ДТП, происшествий на туристических маршрутах, аварийных ситуаций на воздушном транспорте, а также риск обрушения слабоукрепленных конструкций.
Отмечается, что при возникновении аварий и происшествий незамедлительно необходимо информировать ЕДДС Нижнего Тагила или обращаться по единому телефону экстренных служб.
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