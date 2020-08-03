В Свердловской области по указу президента РФ упразднены несколько судов

Так, упразднены будут Заречный, Тугулымский, Байкаловский, Новолялинский суды, а также постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы. Изменения начнут действовать через год после того, как будет официально опубликован указ.

В суде отмечают, что это не означает ликвидацию судов. В данном случае речь идет об оптимизации работы системы.

Теперь вопросы, которые ранее решались Заречным районным судом, теперь окажутся под юрисдикцией Белоярского районного суда, Байкаловским — под юрисдикцией Ирбитского районного суда, Слободо-Туринским — Туринского райсуда, Тугулымским — Талицкого райсуда, Новолалинским — Верхотурского райсуда.