В Свердловской области по указу президента РФ упразднены несколько судов
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении нескольких судов в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного суда.
Так, упразднены будут Заречный, Тугулымский, Байкаловский, Новолялинский суды, а также постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы. Изменения начнут действовать через год после того, как будет официально опубликован указ.
В суде отмечают, что это не означает ликвидацию судов. В данном случае речь идет об оптимизации работы системы.
Теперь вопросы, которые ранее решались Заречным районным судом, теперь окажутся под юрисдикцией Белоярского районного суда, Байкаловским — под юрисдикцией Ирбитского районного суда, Слободо-Туринским — Туринского райсуда, Тугулымским — Талицкого райсуда, Новолалинским — Верхотурского райсуда.
Изменения позволят оптимизировать работу учреждений за счет равномерного распределения нагрузки на судей укрупненных районных судов. В результате это поможет снизить сроки рассмотрения дел и улучшить качество их рассмотрения.