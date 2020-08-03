В Свердловской области второй день подряд подтверждают менее 200 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки было подтверждено 5394 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 856 тысяч случаев заболевания. Кроме того, за сутки подтверждено 79 новых летальных случаев, а всего скончались с начала пандемии более 14 тысяч человек. При этом за сутки из больниц по выздоровлению выписано более 3,4 тысяч человек, а всего выздоровевших насчитывается более 653 тысяч человек.