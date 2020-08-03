В Свердловской области второй день подряд подтверждают менее 200 случаев COVID-19
В Свердловской области за минувшие сутки было подтверждено 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
В общей сложности число заболевших за время пандемии составило 21 179 человек.
Кроме того, было подтверждено еще четыре новых летальных случая. Всего от инфекции скончались 285 свердловчан.
За сутки из больниц по выздоровлению было выписано 107 пациентов, а в общей сложности вылечились 17 941 человек.
Отмечается, что 125 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 63 — подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за минувшие сутки было подтверждено 5394 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 856 тысяч случаев заболевания. Кроме того, за сутки подтверждено 79 новых летальных случаев, а всего скончались с начала пандемии более 14 тысяч человек. При этом за сутки из больниц по выздоровлению выписано более 3,4 тысяч человек, а всего выздоровевших насчитывается более 653 тысяч человек.