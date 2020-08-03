В водоразборных колонках Горноуральского ГО выявлена вода ненадлежащего качества

Так, из 55 отобранных проб, 34 были признаны неудовлетворительными.

Так, в селе Лая в водоразборной колонке на улице Новоалександровская, 64, были выявлены термотолерантные колиформные бактерии. Из шести взятых проб, неудовлетворительными оказались четыре.

В поселке Черноисточинск на улице Московской в колонке из шести проб на железо три оказались неудовлетворительными, такие же результаты были получены по одной из шести проб марганца, по трем из шести по мутности, одной из двух по цветности.

В поселке Висим на улице Розы Люксембург две из шести проб на жесткость показали неудовлетворительный результат, а также пять из шести проб на ни траты и в одной из шести проб были выявлены термотолерантные колимфорные бактерии. Ещё в одной из шести — общие колимфорные бактерии.

В поселке Новоасбест в колонке на улице Анатольская, 13 были в одной из шести проб выявлены термотолерантные колимфорные бактерии, а также общие колимфорные бактерии.

В поселке Первомайский на улице Ленина, 44 в воде колонки выявлен кремний (пять из шести проб), одна из шести проб не соответствует мутности, а также четыре из шести показали наличие нитратов. Кроме того, в одной из шести проб выявлены общие колимфорные бактерии.

В селе Николо-Павловское в воде колонки на улице Юбилейная, 10 обнаружен кремний в одной из пяти проб, также найдены нитраты в одной из пяти проб.

В селе Петрокаменское в воде колонки на улице Коммунаров, 29 обнаружены колифаги. Так, из шести проб одна оказалась неудовлетворительной. В одной из шести проб неудовлетворительный результат был получен по кремнию, а также по четырем из шести проб на нитраты. Также обнаружены общие колимфорные бактерии в пяти из шести проб и термотолерантные колимфорные бактерии.

Отмечается, что несоответствие питьевой воды установленным нормам является нарушением п. 2, п. 4 ст. 23 416-ФЗ «Обеспечение качества питьевой воды».