Определение СЗЗ ЕВРАЗ НТМК проконтролирует природоохранная прокуратура Нижнего Тагила

Напомним, установка санитарно-защитной зоны крупнейшего источника выбросов в Нижнем Тагиле — ЕВРАЗ НТМК — откладывается из года в год на протяжении 10 лет. Последняя дата была 31 декабря 2020 года, но СЗЗ предприятия нет до сих пор.