Определение СЗЗ ЕВРАЗ НТМК проконтролирует природоохранная прокуратура Нижнего Тагила

Определение СЗЗ ЕВРАЗ НТМК проконтролирует природоохранная прокуратура Нижнего Тагила
Определение СЗЗ ЕВРАЗ НТМК проконтролирует природоохранная прокуратура Нижнего Тагила
Сегодня, 11:17Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила возьмет на контроль установление санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК. Определение СЗЗ предприятие затягивает уже почти 10 лет.

Природоохранной прокуратурой поставлено на контроль фактическое устранение АО «ЕВРАЗ НТМК» нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, выраженных в отсутствии установленной в определенном законом порядке санитарно-защитной зоны предприятия,сообщил TagilCity.ru и. о. природоохранного прокурора Александр Мягков в официальном ответе.

Кроме того, 27 июля ведомство провело совещание с участием представителей ЕВРАЗ НТМК, ВГОКа, «Тагилэнерго», «Уралхимпласта» и УВЗ, которые отчитались о ходе природоохраных мероприятий в рамках проекта «Чистый воздух». Природоохранная прокуратура потребовала выполнения всех запланированных мероприятий и неукоснительного соблюдения закона «Об охране атмосферного воздуха».

Напомним, установка санитарно-защитной зоны крупнейшего источника выбросов в Нижнем Тагиле — ЕВРАЗ НТМК — откладывается из года в год на протяжении 10 лет. Последняя дата была 31 декабря 2020 года, но СЗЗ предприятия нет до сих пор.

Также жители Нижнего Тагила обратились в суд с апелляционной жалобой. Они требуют устранить жилые дома и садово-огородные участки в радиусе 1000 метров от границ ЕВРАЗ НТМК (в пределах предполагаемой СЗЗ). Их поддержал Роспотребнадзор Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивЭкология Нижнего Тагила
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