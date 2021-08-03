Определение СЗЗ ЕВРАЗ НТМК проконтролирует природоохранная прокуратура Нижнего Тагила

Природоохранной прокуратурой поставлено на контроль фактическое устранение АО «ЕВРАЗ НТМК» нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, выраженных в отсутствии установленной в определенном законом порядке санитарно-защитной зоны предприятия,сообщил TagilCity.ru и. о. природоохранного прокурора Александр Мягков в официальном ответе.
Кроме того, 27 июля ведомство провело совещание с участием представителей ЕВРАЗ НТМК, ВГОКа, «Тагилэнерго», «Уралхимпласта» и УВЗ, которые отчитались о ходе природоохраных мероприятий в рамках проекта «Чистый воздух». Природоохранная прокуратура потребовала выполнения всех запланированных мероприятий и неукоснительного соблюдения закона «Об охране атмосферного воздуха».
Напомним, установка санитарно-защитной зоны крупнейшего источника выбросов в Нижнем Тагиле — ЕВРАЗ НТМК — откладывается из года в год на протяжении 10 лет. Последняя дата была 31 декабря 2020 года, но СЗЗ предприятия нет до сих пор.
Также жители Нижнего Тагила обратились в суд с апелляционной жалобой. Они требуют устранить жилые дома и садово-огородные участки в радиусе 1000 метров от границ ЕВРАЗ НТМК (в пределах предполагаемой СЗЗ). Их поддержал Роспотребнадзор Свердловской области.