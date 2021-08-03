Свыше 9,3 тысячи коек развернуто для коронавирусных пациентов в Свердловской области

В больницах региона оборудовано в общей сложности 9,3 тысячи мест для пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». 800 дополнительных коек организовано в течение последних двух недель.

На данный момент в медучреждениях области оборудовано 9 354 мест, из них 870 коек — в реанимационных отделениях. В Свердловском госпитале для ветеранов войн число койко-мест увеличено до 658, в больницах Ирбита и Каменска-Уральского — до 290, в медцентре «Бонум» в Екатеринбурге — 170, следует из приказа министерства здравоохранения Свердловской области. Напомним, накануне, 2 августа в Свердловской области в третий раз подряд был зафиксирован рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Уже пять дней подряд количество заболевших на Среднем Урале за сутки превышает 500 человек. Третий день подряд заболеваемость COVID-19 в Свердловской области бьёт рекорды

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