В свердловском минздраве объяснили отказ в операции на сердце екатеринбурженке

В свердловском минздраве объяснили отказ в операции на сердце екатеринбурженке
В свердловском минздраве объяснили отказ в операции на сердце екатеринбурженке
Сегодня, 15:22Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В Министерстве здравоохранения Свердловской области объяснили, почему жительнице Екатеринбурга было отказано в имплантации петлевого регистратора ЭКГ, отслеживающего состояние сердечного ритма.

Причиной стало то, что установка данного аппарата не входит в список высокотехнологичной медицинской помощи и не включена в программу ОМС, пишет Znak со ссылкой на письмо, полученное пациенткой.

В документе сказано, что показаний для экстренной госпитализации на момент консультации в ОКБ № 1 у девушки не было. Также в минздраве уточнили, что девушке прибор был установлен, когда для этого появились экстренные показания. Сама пациентка утверждает, что операция ей была сделана после остановки сердца.

Она подала жалобу в прокуратуру и полицию на данное письмо, ссылаясь на то, что согласно «Клиническим рекомендациям брадиаритмии и нарушений проводимости», установка петлевого регистратора входит в ОМС. Также девушка отправила и другие документы.

Напомним, екатеринбурженка ранее жаловалась на отказ больницы в проведении операции на сердце. Из-за этого ее не могли прооперировать гинекологи. Теперь у девушки диагностировано бесплодие.

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