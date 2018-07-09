7,9 млн руб. выделены на проект ремонта Верхне-Выйского водохранилища в Нижнем Тагиле

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила разместило открытый аукцион по поиску подрядчика по составлению проекта ремонта Верхне-Выйского водохранилища. Согласно сведениям, размещенным на сайте госзакупок, на составление проектной документации выделено 7,9 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется разработать основные мероприятия по охране окружающей среды, предусмотреть возможность применения инновационных технологий, выполнить сравнение вариантов проектных решений с учетом экономической эффективности.

Работы должны быть выполнены в несколько этапов: обследование, инженерные изыскания, выполнение проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проектной документации капитального ремонта объекта и проверка достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания (геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические и др.) в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения и прохождения государственной экспертизы. А также осуществить исследование химического загрязнения почвы и грунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.

Победитель торгов должен разработать программу инженерных изысканий для подготовки проектной документации и согласовать с МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» и заказчиком, а также выполнить обмерные работы и техническое обследование конструкций паводкового водосброса, донного водоспуска, с составлением дефектной ведомости. Помимо этого нужно согласовать рыбохозяйственный раздел в Нижне-Обском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

При обнаружении недостатков в разработанной документации в процессе выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Подрядчик даёт гарантию качества на результаты выполненных работ и на период выполнения в дальнейшем строительно-монтажных работ на объекте, а также на весь срок эксплуатации объекта.