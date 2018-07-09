Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
7,9 млн руб. выделены на проект ремонта Верхне-Выйского водохранилища в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Big 5886097aff93672ebb08815b 5889b7ad7eba0 1c8jdtd

7,9 млн руб. выделены на проект ремонта Верхне-Выйского водохранилища в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:32Здоровье и экологияЮлия Суворова
Читайте
также
«Эрика, живи!»: тагильские школьники собрали деньги больной лейкозом студентке
Свердловская область лидирует по количеству коррупционеров среди регионов
Экологически безопасно: Владислав Пинаев посетил мусоросотрировочный завод в Тюмени