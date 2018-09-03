Карантин по африканской чуме свиней снят на территории Свердловской области

3 сентября после выполнения плана по предотвращению распространения африканской чумы свиней в Свердловской области был снят карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает Znak.com, карантин ввели 26 июля после того, как в Екатеринбурге была обнаружена заражённая колбаса. Мясные изделия пришлось сжечь, а специалисты начали устанавливать очаг распространения вируса АЧС.