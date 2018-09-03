Карантин по африканской чуме свиней снят на территории Свердловской области
Сегодня, 22:10Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Свердловской области подписал указ о снятии на территории региона карантин, установленный из-за продуктов содержащих вирус африканской чумы свиней.
3 сентября после выполнения плана по предотвращению распространения африканской чумы свиней в Свердловской области был снят карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как сообщает Znak.com, карантин ввели 26 июля после того, как в Екатеринбурге была обнаружена заражённая колбаса. Мясные изделия пришлось сжечь, а специалисты начали устанавливать очаг распространения вируса АЧС.
Ветеринары напоминают, что АЧС не представляет опасности для человека. Но если люди употребят продукт с геномом вируса, то могут стать источником заражения для здоровых живых свиней.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей