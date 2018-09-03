Первая учебная неделя в Нижнем Тагиле будет теплой

В понедельник, 3 сентября, температура воздуха днем поднимется до +17 градусов. 4 сентября ночью ожидается от +8 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.

5 сентября ночью температура будет колебаться от +9 до +10, а днем столбик термометра достигнет отметки +19.

В четверг и в пятницу, температура воздуха ночью прогреется до +9 градусов, днем – до +19.