Первая учебная неделя в Нижнем Тагиле будет теплой

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Синоптики обещают в Нижнем Тагиле с 3 по 5 сентября повышение температуры до +19 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 3 сентября, температура воздуха днем поднимется до +17 градусов. 4 сентября ночью ожидается от +8 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.
5 сентября ночью температура будет колебаться от +9 до +10, а днем столбик термометра достигнет отметки +19.
В четверг и в пятницу, температура воздуха ночью прогреется до +9 градусов, днем – до +19.
Всю первую неделю в новом учебном году погода будет ясная и безветренная.
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