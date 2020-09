Детские больницы Свердловской области снова перепрофилируют под COVID-19

Детские больницы Свердловской области будут снова перепрофилированы под коронавирусных больных. Об этом говорится в приказе областного Министерства здравоохранения.

В Екатеринбурге детские городские больницы № 11 и № 8 перепрофилируют для лечения пациентов с тяжелым течением ОРВИ, пневмонии и подозрением на коронавирус. В апреле детскую горбольницу № 11 уже использовали для лечения больных COVID-19. Однако в августе клиники возвратились к штатной работе. Согласно приказу, к перепрофилированию больниц также должны быть готовы детские больницы в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Ирбите, Серове и Асбесте. Процесс начнется по указанию Роспотребнадзора, который и определяет начало эпидемического подъема заболеваемости. На данный момент подъем заболеваемости по Свердловской области не превышает допустимый порог для этого времени года. Инфекционная больница Нижнего Тагила получила от «Металлинвеста» новый аппарат ИВЛ Напомним, что в Нижнем Тагиле инфекционная больница получила от спонсоров новый аппарат ИВЛ.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter