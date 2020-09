На Чусовой пройдет федеральная проверка качества воды после сообщений СМИ

Свердловская природоохранная прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о загрязнении воды в реке Чусовая, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В проверке будут участвовать специалисты из Уральского регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Проверяющие возьмут из реки необходимые пробы для проведения экспертизы. По результатам проверки будет выявлена причина загрязнения. Если оснований будет достаточно, то по итогам проверки сотрудниками прокуратуры будут приниматься меры. Напомним, что по отчетам Росгидромета оказалось, что в Чусовой было идентифицировано 14 загрязняющих веществ. «Экстремально»: Росгидромет назвал самые грязные реки Свердловской области

