В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности количество заболевших в городе составляет 1560 человек. За сутки по области был подтвержден 121 случай заболевания. Всего число зараженных за все время пандемии составляет более 25,6 тысяч человек. При этом 21,1 тысяч человек выздоровели, еще 466 — скончались.

