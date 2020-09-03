В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 121 человека

В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 121 человека

Сегодня, 12:46Здоровье и экология
За минувшие сутки со 2 по 3 сентября в Свердловской области выявлен 121 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там насчитывается 58 человек. Остальные заболевшие являются жителями 20 муниципалитетов, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности на территории региона за время пандемии было подтверждено 25 668 случаев заражения.

Отмечается, что 83 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 40 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние еще 317 человек расценивается как средней тяжести.

По выздоровлению из больниц выписано 57 человек. Всего выздоровевших насчитывается 20 129 человек.

Также подтверждено еще шесть летальных случаев. Всего скончавшихся — 466 человек.

В России за последние сутки подтверждено 4995 случаев заболевания коронавирусом. Всего насчитывается в стране за время пандемии более одного миллиона заболевших, из них 826,9 тысяч уже выздоровели, еще 5,8 тысяч — скончались.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьзаболевшиекоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы