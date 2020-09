В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердили у 121 человека

За минувшие сутки со 2 по 3 сентября в Свердловской области выявлен 121 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там насчитывается 58 человек. Остальные заболевшие являются жителями 20 муниципалитетов, в том числе и Нижнего Тагила. В общей сложности на территории региона за время пандемии было подтверждено 25 668 случаев заражения. Отмечается, что 83 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 40 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние еще 317 человек расценивается как средней тяжести. По выздоровлению из больниц выписано 57 человек. Всего выздоровевших насчитывается 20 129 человек. Также подтверждено еще шесть летальных случаев. Всего скончавшихся — 466 человек. В России за последние сутки подтверждено 4995 случаев заболевания коронавирусом. Всего насчитывается в стране за время пандемии более одного миллиона заболевших, из них 826,9 тысяч уже выздоровели, еще 5,8 тысяч — скончались.

