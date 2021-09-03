Для детей с сердечными заболеваниями в Нижнем Тагиле холтер станет доступнее

Для детей с сердечными заболеваниями в Нижнем Тагиле холтер станет доступнее
Для детей с сердечными заболеваниями в Нижнем Тагиле холтер станет доступнее
Сегодня, 13:20Здоровье и экологияФото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила
Для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы диагностика при помощи холтера станет доступнее. Детская городская больница Нижнего Тагила получила три новых аппарата за 720 тысяч рублей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области».

Суточный мониторинг является одним из наиболее эффективных способов диагностики заболеваний сердца и нарушений ритма. В Детской городской больнице пояснили, что обычная «электрокардиограмма» является всего одним «кадром» и не показательна, как холтер, который работает в течение суток. Он позволяет не только выявить заболевание, но и оценить, насколько эффективно ранее назначенное лечение.

Аппарат, объясняют в больнице, позволяет увидеть, как работает сердце не только в спокойном состоянии, но и во время нагрузок, и сна. Постоянные нарушения ритма фиксируются аппаратом и позволяют дать оценку работе сердца в динамике. Таким образом выявляются возможные скрытые нарушения.

Новые аппараты приобретены взамен старых, с истекшим сроком годности, они комфортней в эксплуатации и компактней прежних, размеры и вес приборов существенно уменьшились, их удобно использовать для диагностики работы сердца у детей любого возраста при наличии медицинских показаний, пояснил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения проводится с 2021 года. Оборудование закупается для медицинских учреждений Свердловской области. Это позволяет повысить доступность медпомощи и приводит к снижению смертности.

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