Эпидемиолог рассказал о последствиях «микса» из COVID-19 и вируса гриппа

С 3 сентября 2021 года в регионе началась прививочная кампания от вируса группа. Чтобы не заболеть «миксом» сразу из двух вирусов, главный эпидемиолог Екатеринбурга рекомендует сделать профилактическую прививку от гриппа уже сейчас, пока нет высокой сезонной заболеваемости ОРЗ, сообщает «КП-Екатеринбург».