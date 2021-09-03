Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 сентября

3 сентября пятничные замеры формальдегида, синильной кислоты, диоксида азота, сероводорода и диоксида серы транслировались в Instagram аккаунте редакции. Значения диоксида азота после 2-минутных замеров поднимались от 0,1 до 0,3 мг/м3.
Температура воздуха на момент замеров была +18 градусов, а ветер южный со скоростью три метра в секунду. Небо над зданием вокзала было серым, облачным, а на асфальте на трамвайной остановке виднелись капли дождя.
Локация для замеров воздуха выбрана не просто так. Железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле находится по соседству с границами ЕВРАЗ НТМК, который является одним из основных источников выбросов в атмосферу Нижнего Тагила.
Так как после 2-минутных замеров газоанализатор «Геолан-1П» не показал нулевых значений, журналист редакции решил провести 20-минутные замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей. Их показатели на экране прибора остались по нолям.
Ежедневно редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram с трансляцией замеров воздуха в Нижнем Тагиле.
По данным, приведенным государственном докладе за 2020 год от Министерства экологии и природопользования Свердловской области, в 50 раз превышают норму риски для здоровья от загрязнения воздуха у тагильчан. Неканцерогенный аэрогенный риск для здоровья людей превышает норму от 40 до 50 раз, а аэрогенный канцерогенный — от 6 до 10 раз.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.