Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 сентября

По данным, приведенным государственном докладе за 2020 год от Министерства экологии и природопользования Свердловской области, в 50 раз превышают норму риски для здоровья от загрязнения воздуха у тагильчан. Неканцерогенный аэрогенный риск для здоровья людей превышает норму от 40 до 50 раз, а аэрогенный канцерогенный — от 6 до 10 раз.