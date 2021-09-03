Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 сентября

Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 сентября
Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 сентября
Сегодня, 12:20Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Ежедневные замеры воздуха 3 сентября производились традиционно на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. В течение 2-минутных замеров колебались от 0,1 до 0,3 мг/м3

3 сентября пятничные замеры формальдегида, синильной кислоты, диоксида азота, сероводорода и диоксида серы транслировались в Instagram аккаунте редакции. Значения диоксида азота после 2-минутных замеров поднимались от 0,1 до 0,3 мг/м3.

Температура воздуха на момент замеров была +18 градусов, а ветер южный со скоростью три метра в секунду. Небо над зданием вокзала было серым, облачным, а на асфальте на трамвайной остановке виднелись капли дождя.

Локация для замеров воздуха выбрана не просто так. Железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле находится по соседству с границами ЕВРАЗ НТМК, который является одним из основных источников выбросов в атмосферу Нижнего Тагила.

Так как после 2-минутных замеров газоанализатор «Геолан-1П» не показал нулевых значений, журналист редакции решил провести 20-минутные замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей. Их показатели на экране прибора остались по нолям.

Ежедневно редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram с трансляцией замеров воздуха в Нижнем Тагиле.

По данным, приведенным государственном докладе за 2020 год от Министерства экологии и природопользования Свердловской области, в 50 раз превышают норму риски для здоровья от загрязнения воздуха у тагильчан. Неканцерогенный аэрогенный риск для здоровья людей превышает норму от 40 до 50 раз, а аэрогенный канцерогенный — от 6 до 10 раз.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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