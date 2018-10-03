27,2 тысячи жителей Свердловской области заболели ОРВИ за последнюю неделю сентября

В Свердловской области из-за карантина по ОРВИ частично закрыты 29 дошкольных детских учреждений, а в 13 школах не учатся 19 классов.

По сравнению с предыдущей неделей на 9% повысился рост заболеваний пневмонией — 632 случая. Больше всего заболевших среди детей до двух лет. Всего от пневмококковой инфекции привиты 50,4 тысячи юных свердловчан.