27,2 тысячи жителей Свердловской области заболели ОРВИ за последнюю неделю сентября
Сегодня, 15:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 24 по 30 сентября ОРВИ заразились 27,2 тысячи свердловчан. Случаи гриппа пока не зарегистрированы.
В Свердловской области из-за карантина по ОРВИ частично закрыты 29 дошкольных детских учреждений, а в 13 школах не учатся 19 классов.
По сравнению с предыдущей неделей на 9% повысился рост заболеваний пневмонией — 632 случая. Больше всего заболевших среди детей до двух лет. Всего от пневмококковой инфекции привиты 50,4 тысячи юных свердловчан.
В общей сложности в Свердловской области проведены 721 тысяча прививок от ОРВИ, охват по области составил 17,3% свердловчан, пишет «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей