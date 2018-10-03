Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
27,2 тысячи жителей Свердловской области заболели ОРВИ за последнюю неделю сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
5a6b007446db3 5a6b007446dfa

27,2 тысячи жителей Свердловской области заболели ОРВИ за последнюю неделю сентября

Сегодня, 15:00Здоровье и экология
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим